Ediz Hafızoğlu ve Birsen Tezer bir arada

'Kül
' aynı zamanda 2018'in heyecanla beklenen albümü '13
'ün de habercisi! Ediz Hafızoğlu
ve Nazdrave
ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları '13
' albümünde birbirinden farklı parçalar bulunuyor, 'Kül
' de albümün en anlamlı renklerinden biri!
‘Kül’ün sözü ve müziği Ediz Hafızoğlu
’na, aranjmanı ise Cem Tuncer
’e ait. Parça, Birsen Tezer'
in yorumlaması için yazıldı ve kendisi de parçada vokalleriyle Ediz Hafızoğlu'na eşlik ediyor. ‘Kül’ ağırlıklı olarak duygusal bir parça. İkili ilişkiler üzerinde duran Hafızoğlu, aynı anda zaman kavramını da sorguluyor.
Kontrbasta Volkan Hürsever
, trompette Barış Doğukan Yazıcı
, tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut
, gitarlarda Cem Tuncer
ve davulda Ediz Hafızoğlu
yer alıyor. Parçanın mix'ini Orangebox Studio / Darmstadt
’tan Hüseyin “Buergermaister” Köroğlu ve mastering'ini ise Evren Arkman
yaptı. Teklinin artwork çizimi Burcu Ürgüt,
kapak tasarımı ise Yiğit Gürevin
'e ait.
Nazlı Erdol