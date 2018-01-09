Ediz Hafızoğlu ve Birsen Tezer bir arada

Nazlı Erdol

' aynı zamanda 2018'in heyecanla beklenen albümü ''ün de habercisi!veekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları '' albümünde birbirinden farklı parçalar bulunuyor, '' de albümün en anlamlı renklerinden biri!‘Kül’ün sözü ve müziği’na, aranjmanı ise’e ait. Parça,in yorumlaması için yazıldı ve kendisi de parçada vokalleriyle Ediz Hafızoğlu'na eşlik ediyor. ‘Kül’ ağırlıklı olarak duygusal bir parça. İkili ilişkiler üzerinde duran Hafızoğlu, aynı anda zaman kavramını da sorguluyor.Kontrbasta, trompette, tuşlu çalgılarda, gitarlardave davuldayer alıyor. Parçanın mix'ini’tan Hüseyin “Buergermaister” Köroğlu ve mastering'ini iseyaptı. Teklinin artwork çizimikapak tasarımı ise'e ait.