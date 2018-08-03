Zeytinli Altınkum Mahallesinde bulunan Dalyan sazlıklarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliklerinin yanı sıra Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter müdahale etti. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle metrelerce yükselen alevleri itfaiye kısa sürede söndürdü.