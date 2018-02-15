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EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar

İstanbul'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) bugün çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün EDS yokmuş gibi ihlal yaptılar. Yollarda hız yapanlar, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu

15 Şubat 2018, Perşembe 20:52
EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar
EDS uygulaması bugün itibarı ile hayata geçirildi. Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu.


CEZA KESİLECEK


Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek.




455 İHLAL TESPİT SİSTEMİ KURULDU


İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde 'Kırmızı ışık', 'Ortalama hız’, 'Park', 'Emniyet şeridi', 'Tramvay yolu', 'Ters yön', 'Yaya yolu', 'Ofset taralı alan', 'Dönüş yasağı' ve 'Mobil ihlal tespit sistemi' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır" denildi.


 


EMNİYET ŞERİDİ İHLALLERİ


İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde  emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy’de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika EDS uyarısıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika EDS uyarısı


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