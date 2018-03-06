Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi

"SİYAH SÜTYEN VE KÜLOT GÖNDERDİ"

Edvina Sponza

DEMET ŞENER'İN AĞABEYİ DE KONUŞTU

''YAŞADIKLARIMI GÖRDÜNÜZ''

Çiğdem Saltık

Eski manken'in, geçen Ocak ayında boşandığı eski basketbolcuile gizli aşk yaşadığı iddiasıyla yoga eğitmeni'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.Hürriyet'in haberine göre;'in tanıkları,ile olan evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacıile avukatıkatıldı.'yı ise avukatları temsil etti. Tanık olarak dinlenen'in 10 yıllık spor hocası Eftan Metin, ''2016 Eylül ayı evde antreman yapıyorduk. Demet Hanım'a bir zarf bırakmışlar. Zarfı açtığında zarfın içindenveile bir not çıktı. Notta 'Bunu yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir' diye yazıyordu. Notun altında kimin gönderdiği yazmıyordu.Demet bunu gördüğünde fenalaştı. Bu notun akabindeDemet Şener’in tablet bilgisayarına düştü. İbrahim'in telefonuna da aynı fotoğraflar geldi.Sonra, İbrahim'le olan yazışmalarını zarf içerisinde'e yolladı. Bu zarflarıgetirdi. Bu olayları çocuklardan saklamak için Demet Hanım çaba gösterdi'' dedi.de, ''Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim'le ilişkisinin olduğunu söyledi. İlişkisinin ispatı belge ve fotoğrafları Demet'e vermemi söyledi. Whatsapp üzerinden İbrahim'le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim'in Demet'ten ayrılması gerektiği, İbrahim'le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim'le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim'in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” dedi.'nın tanığı Nilüfer Vurgun da, ''Edvina 20 yıllık arkadaşım. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina’yı aradım. Edvina bana 'İbrahim'le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım' dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı bana söylerdi'' diye konuştu.Tanık Aslı Gülen Kozanoğlu ise, ''Edvina'yla 11 yıl önce çocuklarımız vasıtasıyla arkadaş olduk. Demet ve İbrahim'i tanımam. Biz 3 ay Edvina'yla Çeşme'de tatildeydik. Tüm yaz ayları boyunca Edvina'nın İbrahim Bey'le hiçbir diyalogğuna şahit olmadım. Edvina bana İbrahim'le ilgili hiçbir şey anlatmadı. Basında bu olayı duydum. Edvina'ya bu olayla ilgili bir şey sormadım'' dedi.Mahkemeilearasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan, ''Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım'' dedi.