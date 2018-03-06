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Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi

Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005'te evlenmiş, 15 aylık çekişmeli bir dava sonucu Ocak ayında boşanmıştı. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile gizli aşk yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı tazminat davasında tanıkların ifadeleri mahkeme salonunu buz kesti
 

06 Mart 2018, Salı 16:28
Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi
Eski manken Demet Şener'in, geçen Ocak ayında boşandığı eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile gizli aşk yaşadığı iddiasıyla yoga eğitmeni Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.

"SİYAH SÜTYEN VE KÜLOT GÖNDERDİ"

Hürriyet'in haberine göre; Demet Şener'in tanıkları, İbrahim Kutluay ile olan evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Demet Şener ile avukatı Aslı Hatemi katıldı. Edvina Sponza'yı ise avukatları temsil etti. Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in 10 yıllık spor hocası Eftan Metin, ''2016 Eylül ayı evde antreman yapıyorduk. Demet Hanım'a bir zarf bırakmışlar. Zarfı açtığında zarfın içinden siyah sütyen ve külot ile bir not çıktı. Notta 'Bunu yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir' diye yazıyordu. Notun altında kimin gönderdiği yazmıyordu.

Demet bunu gördüğünde fenalaştı. Bu notun akabinde yarı çıplak ve tamamen çıplak iki fotoğraf Demet Şener’in tablet bilgisayarına düştü. İbrahim'in telefonuna da aynı fotoğraflar geldi.

Sonra Edvina Sponza, İbrahim'le olan yazışmalarını zarf içerisinde Demet Şener'e yolladı. Bu zarfları Edvina Sponza'nın şoförü getirdi. Bu olayları çocuklardan saklamak için Demet Hanım çaba gösterdi'' dedi.


Edvina Sponza

DEMET ŞENER'İN AĞABEYİ DE KONUŞTU

Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener de, ''Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim'le ilişkisinin olduğunu söyledi. İlişkisinin ispatı belge ve fotoğrafları Demet'e vermemi söyledi. Whatsapp üzerinden İbrahim'le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim'in Demet'ten ayrılması gerektiği, İbrahim'le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim'le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim'in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” dedi.

Edvina Sponza'nın tanığı Nilüfer Vurgun da, ''Edvina 20 yıllık arkadaşım. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina’yı aradım. Edvina bana 'İbrahim'le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım' dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı bana söylerdi'' diye konuştu.

Tanık Aslı Gülen Kozanoğlu ise, ''Edvina'yla 11 yıl önce çocuklarımız vasıtasıyla arkadaş olduk. Demet ve İbrahim'i tanımam. Biz 3 ay Edvina'yla Çeşme'de tatildeydik. Tüm yaz ayları boyunca Edvina'nın İbrahim Bey'le hiçbir diyalogğuna şahit olmadım. Edvina bana İbrahim'le ilgili hiçbir şey anlatmadı. Basında bu olayı duydum. Edvina'ya bu olayla ilgili bir şey sormadım'' dedi.

Mahkeme İbrahim Kutluay ile Demer Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



''YAŞADIKLARIMI GÖRDÜNÜZ''

Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demet Şener, ''Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım'' dedi.



 


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