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Edvina Sponza kimdir? Demet Şener-Edvina Sponza davasında ne oldu?

Adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikolarına karışan Edvina Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç çocuğu var? Bu soru şu sıralar gündemden düşmüyor. Demet Şener, Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında ortaya çıkan gerçekler Edvina Sponza'yı merak ettirdi. İşte detaylar...

06 Mart 2018, Salı 17:09
Edvina Sponza kimdir? Demet Şener-Edvina Sponza davasında ne oldu?
Edvina Sponza ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay arasındaki gizli aşkın detayları ortaya çıktı. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın evliyken birliktelik yaşadığı Edvina Sponza kimdir? Nereli ve kaç yaşında, kaç çocuğu var? İhanetin ayyuka çıkmasının ardından tek merak edilen bu değil, buna bezer birçok sorular vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.  Demet Şener ile mahkemelik olan Edvina Sponza hakkında bilinmeyen tüm detaylar haberimizde.


EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlköğrenimini İtalya okulunda tamamlandı. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.

EDVİNA SPONZA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bir iş adamından 2012 yılında boşanan Edvina Sponza'nın üç çocuğu var. 'Mimozalar ve Lor Peyniri' isimli bir kitabı bulunuyor.




DEMET ŞENER-EDVİNA SPONZA DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005'te evlenmiş, 15 aylık çekişmeli bir dava sonucu Ocak ayında boşanmıştı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile gizli aşk yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı tazminat davasında  tanıkların ifadeleri mahkeme salonunu buz kesti.

Demet Şener'in tanıkları örnek evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu şoke oldu.

Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in spor hocası, Edvina Sponza'nın Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini belirterek, "Çıkan nottta 'Yalancı eşin bunu bana Ankara'daki bir otelde verdi. Yalancı kocana veririsin bunu, alsın başkasına versin' yazıyordu" dedi.

Spor hocası, Demet ile ağabeyinin telefonuna Edvina Sponza'nın çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirterek, mesajda da "İbrahim telefonda seks yapmayı sever" yazdığını gördüğünü söyledi.

Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener ise, "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da Kiraz adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim'in hediyesi bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi" dedi.

Edvina Sponza’nın tanığı Nilüfer Vurgun da, “Edvina 20 yıllık arkadaşım. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina’yı aradım. Edvina bana “İbrahim’le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım” dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı bana söylerdi” diye konuştu. Tanık Aslı Gülen Kozanoğlu ise, “ Edvina’yla 11 yıl önce çocuklarımız vasıtasıyla arkadaş olduk. Demet ve İbrahim’i tanımam. Biz 3 ay Edvina’yla Çeşme’de tatildeydik. Tüm yaz ayları boyunca Edvina’nın İbrahim Bey’le hiçbir diyaloguna şahit olmadım.  Edvina bana İbrahim’le ilgili hiçbir şey anlatmadı. Basında bu olayı duydum. Edvina’ya bu olayla ilgili bir şey sormadım” dedi.

DEMET ŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme İbrahim Kutluay ile Demer Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demet Şener, ''Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım'' dedi.



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