Edvina Sponza kimdir? Demet Şener-Edvina Sponza davasında ne oldu?



EDVİNA SPONZA KİMDİR?

EDVİNA SPONZA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

DEMET ŞENER-EDVİNA SPONZA DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

DEMET ŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi

4 gün önce İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'den ilk mesaj!

Büşra Kamış

ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay arasındaki gizli aşkın detayları ortaya çıktı.ın evliyken birliktelik yaşadığıİhanetin ayyuka çıkmasının ardından tek merak edilen bu değil, buna bezer birçok sorular vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.ile mahkemelik olanhakkında bilinmeyen tüm detaylar haberimizde.1974 İzmir doğumlu olanİtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlköğrenimini İtalya okulunda tamamlandı. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.Bir iş adamından 2012 yılında boşanan'nın üç çocuğu var. '' isimli bir kitabı bulunuyor.2005'te evlenmiş, 15 aylık çekişmeli bir dava sonucu Ocak ayında boşanmıştı.ileyaşadığı iddiasıyla'ya açtığı tazminat davasında tanıkların ifadeleri mahkeme salonunu buz kesti.Demet Şener'in tanıkları örnek evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu şoke oldu.Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in spor hocası, Edvina Sponza'nın Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini belirterek, "Çıkan nottta 'Yalancı eşin bunu bana Ankara'daki bir otelde verdi. Yalancı kocana veririsin bunu, alsın başkasına versin' yazıyordu" dedi.Spor hocası, Demet ile ağabeyinin telefonunanı gönderdiğini belirterek, mesajda da "İbrahim telefonda seks yapmayı sever" yazdığını gördüğünü söyledi.Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener ise, "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da Kiraz adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim'in hediyesi bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi" dedi.Edvina Sponza’nın tanığı Nilüfer Vurgun da, “Edvina 20 yıllık arkadaşım. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina’yı aradım. Edvina bana “İbrahim’le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım” dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı bana söylerdi” diye konuştu. Tanık Aslı Gülen Kozanoğlu ise, “ Edvina’yla 11 yıl önce çocuklarımız vasıtasıyla arkadaş olduk. Demet ve İbrahim’i tanımam. Biz 3 ay Edvina’yla Çeşme’de tatildeydik. Tüm yaz ayları boyunca Edvina’nın İbrahim Bey’le hiçbir diyaloguna şahit olmadım. Edvina bana İbrahim’le ilgili hiçbir şey anlatmadı. Basında bu olayı duydum. Edvina’ya bu olayla ilgili bir şey sormadım” dedi.Mahkeme İbrahim Kutluay ile Demer Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demet Şener, ''Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım'' dedi.