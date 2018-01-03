Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Efsane boksör Mike Tyson marijuana ticaretine giriyor!

Boks dünyasının efsane ismi 51 yaşındaki Mike Tyson, Kaliforniya City'de marijuana yetiştirmek için 40 dönümlük arazi satın aldı.

Efsane boksör Mike Tyson marijuana ticaretine giriyor!
Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, Kaliforniya City’de satın aldığı 40 dönümlük araziyle yasal marijuana satışı için ilk adımı attı.

Kaliforniya City’nin 15 bin nüfuslu Death Valley kasabasına yatırım yapan 51 yaşındaki efsane boksör, marijuana satışının yasal olduğu eyalete yatırım yaptı.
 

BELEDİYE BAŞKANI DESTEKLİYOR


20 dönümlük araziye “Tyson Yetiştirme Okulu” kuracak olan efsane, çiftçilere nasıl marijuana yetiştirileceğini öğretecek.  Mike Tyson’a, Jay Strommen ve Robert Hickman ortaklık yaparken belediye başkanı Jennifer Wood’dan da destek alacağı belirtildi.



Efsane sporcunun kuracağı kliniğin, yaklaşık 20 yıldır marijuana üretiminin yasal olduğu Kaliforniya’da, marijuana’nın klinik faydalarının geliştirilmesi konusunda yardımcı olacağı ifade edildi.
 

ŞEHRİ TYSON'UN EKTİĞİ MARIJUANA KURTARACAK


Tyson, tıbbi marijuana’nın uzun süredir destekçisi olduğunu ve klinik kullanımları olduğunu dile getirdi. 1958 yılında Kaliforniya City’nin, Los Angeles kadar büyük bir şehir yapılması planlandı ancak başarısız göç politikası nedeniyle bu gerçekleşmemişti. Belediye Başkanı, marijuana üretimi ve satışının yasallaşmasıyla bu hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inanıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bayern Münih kalecisiz kaldı!

Bayern Münih kalecisiz kaldı!
Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp
Caroline Buchanan kaza geçirdi!

Caroline Buchanan kaza geçirdi!
Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor

Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor
Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası

Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası
İsmail Köybaşı’nın morali bozuldu

İsmail Köybaşı’nın morali bozuldu
Manchester United’da Jose Mourinho krizi!

Manchester United’da Jose Mourinho krizi!
Fikret Orman açıkladı! Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro

Fikret Orman açıkladı! Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de

Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de