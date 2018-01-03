Efsane boksör Mike Tyson marijuana ticaretine giriyor!

BELEDİYE BAŞKANI DESTEKLİYOR

ŞEHRİ TYSON'UN EKTİĞİ MARIJUANA KURTARACAK

Erdinç Şahin

Dünyaca ünlü eski boksör’de satın aldığı 40 dönümlük araziyle yasal marijuana satışı için ilk adımı attı.Kaliforniya City’nin 15 bin nüfuslukasabasına yatırım yapan 51 yaşındaki efsane boksör, marijuana satışının yasal olduğu eyalete yatırım yaptı.20 dönümlük araziyekuracak olan efsane, çiftçilere nasıl marijuana yetiştirileceğini öğretecek.’a,ortaklık yaparken belediye başkanı’dan da destek alacağı belirtildi.Efsane sporcunun kuracağı kliniğin, yaklaşık 20 yıldır marijuana üretiminin yasal olduğu Kaliforniya’da, marijuana’nın klinik faydalarının geliştirilmesi konusunda yardımcı olacağı ifade edildi.Tyson, tıbbi marijuana’nın uzun süredir destekçisi olduğunu ve klinik kullanımları olduğunu dile getirdi. 1958 yılında Kaliforniya City’nin, Los Angeles kadar büyük bir şehir yapılması planlandı ancak başarısız göç politikası nedeniyle bu gerçekleşmemişti. Belediye Başkanı, marijuana üretimi ve satışının yasallaşmasıyla bu hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inanıyor.