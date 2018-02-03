Efsane grup Spice Girls geri dönüyor!



'KIZLARIMI SEVİYORUM, ÖPÜCÜKLER YOLLUYORUM'



HER BİR GRUP ÜYESİ 1O MİLYON POUND KAZANACAK

Spice Girls’ten yıllar sonra gelen özür

Londra Olimpiyatları Spice Girls ile kapandı

Elif Bayram

Daha önce birleşme fikrine sıcak bakmadığı iddia edilen grubun üyesiefsane grubun geri dönüş haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.43 yaşındaki modacı,) ve kendisinin birlikte çekilmiş fotoğrafını, “Kızlarımı seviyorum. Öpücükler yolluyorum. Heyacanlıyım” notunu düşerek paylaştı.e gibi şarkılarla şöhrete kavuşantekrar birleşme karşılığında 50 milyon sterlin (yaklaşık 270 milyon Türk lirası) değerinde bir anlaşma yaptıkları belirtiyor.Her grup üyesinin bu kapsamda 10 milyon pound (yaklaşık 53 milyon Türk lirası) kazanacağı ifade edildi. Bununla birlikte, grubun birleşmesi birlikte sahneye çıkacakları anlamına gelmiyor. Konuyla ilgiligazetesi’ne konuşan bir kaynak Victoria Beckham’ın şarkı söylemek istemediğini ifade ederek, Çin’de bir televizyon programı yapılması gündemde. Öte yandan sponsorluk anlaşmaları ve en iyi şarkılarından oluşan bir toplama albümün piyasaya sürülmesi söz konusu" açıklamasını yaptı. Grup en son 2012’deki Londra Olimpiyatları’nın açılış töreninde bir araya gelmişti.