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Ege Aydan'ın 32. kişisel sergisi görücüye çıkıyor

Oyunculuk dışında plastik sanatlarla da ilgilenen Ege Aydan'ın 32. kişisel sergisi 'Büyük Sularda', Soul’n Art’ta 9-20 Mayıs tarihleri arasında görülebilir 

08 Mayıs 2018, Salı 20:54
Ege Aydan'ın 32. kişisel sergisi görücüye çıkıyor
Ege Aydan, 32. kişisel sergisi 'Büyük Sularda' yı böyle anlattı:

'' 32. kişisel sergimde temalarım yine İstanbul, sokaklar, tekneler şeklinde değişmedi fakat bu sefer sudaki heyecanımı ve sulu boyanın geri dönülmez hızını, ebatları büyülterek kullandım..yüzeyin ve her türlü malzemenin  büyüklüğü, suyun miktarının çoğalması serginin de adını "büyük sularda" olarak belirledi.. ''


EGE AYDAN KİMDİR?


1958 de Ankara da doğdu. 

1977 de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı.
1990 yılından itibaren yönetmen kadrosuna geçerek günümüze kadar gerek bölgelerde gerek merkezde oyunlar yönetti.

1994 yılında "Candan can koparmak" adlı oyunla Sanat Kurumu En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü ve yönettiği "Aşk mektupları ayrıca "yolun sonunda" adlı oyunlarla En İyi Yapım ödüllerini aldı.

1986 da "Yarın Artık Bu Gündür" adlı dizi ile ünlenen Ege Aydan günümüze kadar sayısız TV dizilerinde oynadı.

1996 yılında "İstanbul Kanatlarımın Altında" adlı sinema filmi ile Türk seyircisinin Türk sineması ile barışmasına vesile oldu.


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