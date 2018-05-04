Ege'de Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı



YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Can Hakman

açıklarında Türk yük gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İzmir’den Tekirdağ’a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası’nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3,5-4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04:10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05:15’te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir.”Öte yandantarafından yapılan açıklamada, bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyle temas ettiği belirtildi.Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama, "Karmate" isimli bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye gemisine temas edip bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Midilli açıklarında sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda bir maddi hasar olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra geminin Türkiye karasularına girdiği açıklandı.Olayın nasıl geliştiği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak Yunan savaş gemisi Türk ticaret gemisini engelleyemedi. Yunan medyasında olay geniş yer aldı.