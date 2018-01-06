15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ege'de Türkiye-Yunanistan krizi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.

Ege'de Türkiye-Yunanistan krizi
Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor. 


KILIÇDAROĞLU İLE ADALAR TARTIŞMASINA GİRMİŞTİ


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adalar hakkındaki çıkışına, “Gel de al” diye yanıt veren Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a “2019'da geleceğim o adaların tamamını alacağım” karşılığını vermişti.
 

YUNAN ASKERLERİ TÜRK ASKERLİNİ UYARDI


Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise " Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Partili Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya kalktılar

AK Partili Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i kaçırmaya kalktılar
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bizim kayığımız Bandırma vapuru

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bizim kayığımız Bandırma vapuru
Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat

Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat
Sessiz Devrim kitabı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın sitesinden kaldırıldı

Sessiz Devrim kitabı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın sitesinden kaldırıldı
Meteoroloji'den son dakika tahminleri! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika tahminleri! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi
Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması
Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: Kınıyoruz

Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: Kınıyoruz
Eski Düzce Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir FETÖ itirafçısı oldu

Eski Düzce Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir FETÖ itirafçısı oldu
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)
Nakliyeciler Sitesi’nde tahliye gerginliği

Nakliyeciler Sitesi’nde tahliye gerginliği