Ege'de Türkiye-Yunanistan krizi



KILIÇDAROĞLU İLE ADALAR TARTIŞMASINA GİRMİŞTİ

YUNAN ASKERLERİ TÜRK ASKERLİNİ UYARDI

Serap Belovacıklı

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayannda Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.ve'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor., adalar hakkındaki çıkışına, “Gel de al” diye yanıt veren Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a “2019'da geleceğim o adaların tamamını alacağım” karşılığını vermişti.Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise " Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.