Ege Denizi ve Akdeniz için şiddetli rüzgar uyarısı



HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK



DON UYARISI

Gizem Yetil

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, günün ilk saatlerinde Antalya kıyı şeridi aralıklı sağanak, öğleden sonra Muğla ve Isparta'nın doğusu ile Antalya civarlarının yağışlı geçeceği bildirildi.Yağışların, sahilde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek.Rüzgarın kuzey yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice eseceği aktarılan açıklamada, denizlerde (Ege Denizi ve Akdeniz'de 40-60 km / saat) şiddetli rüzgar beklendiği, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapıldı.