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Ege Denizi ve Akdeniz için şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi ve Akdeniz için şiddetli rüzgar uyarısında bulundu

Ege Denizi ve Akdeniz için şiddetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, günün ilk saatlerinde Antalya kıyı şeridi aralıklı sağanak, öğleden sonra Muğla ve Isparta'nın doğusu ile Antalya civarlarının yağışlı geçeceği bildirildi.


HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK


Yağışların, sahilde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. 


DON UYARISI


Rüzgarın kuzey yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice eseceği aktarılan açıklamada, denizlerde (Ege Denizi ve Akdeniz'de 40-60 km / saat) şiddetli rüzgar beklendiği, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapıldı. 


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