Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında lastik botta 55 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Temmuz 2018, Cuma 14:16
A A

Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik unsurları yönlendirildi.

Durdurulan bottaki 24 düzensiz göçmen sahil güvenlik botuna alındı.

Sahil güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında da lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER