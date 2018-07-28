Ege Üniversitesi ile Urmia Üniversitesi arasında iş birliği

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak tarafından kabul edilen, Urmia Üniversitesi Rektörü Doç.Dr. Rahim Hobbenaghı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Naser Agh, iki üniversitenin değişik alanlardaki bilimsel işbirliği olanaklarını masaya yatırdı. Bu kapsamda,Ege Üniversitesi ve Urmia Üniversitesi bilimsel işbirliğini geliştirmek amacıyla ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Protokollerini imzaladı.

Urmia Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Rahim Hobbenaghı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Canan Fisun Abay tarafından protokollerin imzalandığı törende, Urmia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Naser Agh ve EÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Tuncay ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Tolga Dinçer de hazır bulundu.

Ege Üniversitesi ile Urmia Üniversitesi arasında Güneş Enerjisi Enstitüsü, Mühendislik, Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri arasında doktora öğrencilerinin değişimi, imzalanan protokol ile mümkün olacağını belirtti. Protokol imza töreninden sonra İranlı heyet, Ziraat Fakültesi ve Güneş Enerjisi Enstitüsü’nü ziyaret ederek inceleme ve bilgi alışverişinde bulundu.