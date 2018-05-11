Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı



'MEZUNLARIMIZ DA ÇOK İLGİLİ'

Senim Tanay

Üniversitenin Mediko otoparkındaki mağazanın açılışını yapan Rektör, Ege Üniversitesi'niGüçlendirme Vakfı’na ait mağazadan elde edilen gelirle üniversiteye de katkı sağlanacağını belirterek,dedi.Ege Üniversitesi’nin, Türkiye’nin ve bölgenin güçlü markası olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Necdet Budak, bu markayı üniversite olarak her daim görünür kılıp daha yukarılara taşımak istediklerini söyledi. Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi markasının resmi logolu ürünlerinin bulunduğu bir alana ihtiyacı vardı. Mezunlarımız da çok ilgili. Okulu bitirip iş hayatına atılsa da üniversiteyi sembolize eden bir tişört yada kalem almak istiyor. Biz de farklı talepleri değerlendirerek ürün çeşidimizi artıracağız" diye konuştu.