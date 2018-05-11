Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı

Üniversitenin Mediko otoparkındaki mağazanın açılışını yapan Rektör Prof.Dr. Necdet Budak
, Ege Üniversitesi'ni
Güçlendirme Vakfı’na ait mağazadan elde edilen gelirle üniversiteye de katkı sağlanacağını belirterek, "Ege Üniversitesi 63 yıllık köklü üniversite. Öğretim üyelerimiz de öğrencilerimiz de yurt dışına gittiğinde ya da misafir ağırladıklarında Ege Üniversitesi’ni sembolize eden hediye bulamıyordu. Bu büyük eksiklikti. Bu mağazada satılacak ürünleri internet sitesinde anket yaparak belirledik. Ürünler üretildi ve satışa sunuldu. Şimdilik çok ilgi görüyor"
dedi.
'MEZUNLARIMIZ DA ÇOK İLGİLİ'
Ege Üniversitesi’nin, Türkiye’nin ve bölgenin güçlü markası olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Necdet Budak, bu markayı üniversite olarak her daim görünür kılıp daha yukarılara taşımak istediklerini söyledi. Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi markasının resmi logolu ürünlerinin bulunduğu bir alana ihtiyacı vardı. Mezunlarımız da çok ilgili. Okulu bitirip iş hayatına atılsa da üniversiteyi sembolize eden bir tişört yada kalem almak istiyor. Biz de farklı talepleri değerlendirerek ürün çeşidimizi artıracağız" diye konuştu.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)
Senim Tanay