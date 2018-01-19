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Ege Üniversitesi Teknopark'ı büyüyecek

Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde bulunan ve Türkiye’nin yüzde 100 üniversite sermayeli tek teknoparkı Ege Teknopark'ın kapasitesini artırmak için çalışmalara başlandı

Ege Üniversitesi Teknopark'ı büyüyecek
Rektörlükten yapılan açıklamada Ege Teknopark'ın kapasitesini artırmak için kullanılacak alana ilişkin ödenek talebinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi'nde ve İzmir’de tüm sanayicilerle işbirliği içerisinde olduklarını ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Necdet Budak akademisyenleri sanayi firmalarıyla bir araya getirdiklerine işaret ederek Ege Üniversitesi olarak bilim, sanayi ve teknolojinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

'KISA SÜREDE HİZMETE AÇACAĞIZ'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile yaptıkları görüşme sonucunda yeni teknoparkın finansmanının karşılanması boyutunda destek sözü aldıklarını belirten Prof.Dr. Necdet Budak, "Akademik potansiyelimizi sanayicilerle daha hareketli bir hale getirerek bu hareketliliğin bir ürüne dönüşmesi anlamında da ikinci teknoparka ihtiyacımız vardı. Küçük bir silikon vadisi olarak nitelendirilecek olan bu bölgeyi kısa sürede hizmete açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

 


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