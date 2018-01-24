Egebant üçüncü fabrikasının temelini attı

İHRACATA HIZ VERDİ

Mine Bozkurt

Çayırova TOSB ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere şu anda iki ayrı üretim tesisinde faaliyet gösteren Egebant, üçüncü fabrikasının temellerini yine Şanlıurfa OSB’de attı.Yeni fabrikalarında altı ay içinde üretime başlamayı planladıklarını söyleyen Egebant Yönetim Kurulu Üyesi ve Aşındırıcılar Satış Müdürü Nuri Egeli, “Bugün itibarı ile 320 arkadaşımızdan oluşan Egebant ailesini yeni yatırımımızla 450’ye çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.Egebant’ın dünyada üretilmesi mümkün olan her türlü zımpara ürününün konfeksiyonunu yapabilme yeteneğine sahip olduğundan bahseden Nuri Egeli, dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüklerini de yaptıklarını dile getirdi.Egeli, "Bant zımparalar, geniş bant zımparalar, mop zımparalar, flap diskler, saplı mop zımparalar, yapışkanlı ve cırtlı zımparalar, elyaf mop zımparalar, elmas zımparalar ve daha sayamadığım bir çok ürün tesislerimizde üretilebiliyor. Bu ürünlerin kullanılabilmesini sağlayan Dynabarde marka havalı el aletleri de ürün portföyümüz dahilinde. Bunun yanında kişisel koruma ekipmanları olan kaynak eldivenleri, kaynak maskeleri, kaynakcı başlıkları, kaynak gözlükleri ve kaynakcı kıyafetleri de porföyümüzde mevcut" diye konuştu.Uzun süredir devam eden ihracat çalışmalarının son yıllarda daha da hızlandığını ifade eden Egeli, “Yeni ihracat ekibimiz ve genişleyen ürün gamımızla yurtdışında katıldığımız fuarların faydalarını görüyoruz. Ortadoğu ülkelerinin yanında Avrupa’da yeni müşteriler de eklendi. Global tedarikçisi olduğumuz çok büyük firmaların yanında çeşitli ülkelerde yeni bayilik anlaşmaları da yaptık. Suudi Arabistan, İran, Rusya, Romanya, İsrail, Azebaycan, İspanya, Almanya, Dubai ve diğer Ortadoğu ülkelerinde faaliyetlerimiz sürüyor. Hedeflerimiz arasında en büyük yeri Amerika pazarı tutuyor. Yakın zamanda bu konuda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.