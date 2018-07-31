Son yıllarda Türkiye turizmi içeride ve dışarıda yaşanan sorunlardan dolayı zor dönemlerden geçmiş, gelirler ve yabancı turist sayıları erimişti. 2017’nin ortasından itibaren toparlanma süreci başladı. 2018’de ise turizmde güzel günlerin sinyalleri gelmeye başladı. Turist sayılarında büyük artış yaşandı. 2016’da ülkeye 25 milyon 352 bin yabancı turist gelirken, 2017’de bu sayı 32 milyona ulaştı. 2018 beklentisi ise 40 milyon oldu. Kişi sayılarında büyük artış yaşansa da tartışmalar bitmedi. Kötü geçen yıllarda otellerin fiyat kırdığı, fiyatların tekrar eski seviyelere gelmesinin ise zaman alacağı ifade edildi. Bu yüzden turizm sektörü temsilcileri gelen turist sayısının çok da önemli olmadığını, gelirlerin hızlı bir şekilde arttırılması gerektiğini ifade etti. Son 2 senedir fiyatları 10 bin Euro’dan başlayan odalar, rezidanslar ve villalar boş dururken, sadece ucuz odaları alabilecek turist geliyordu. Yaz aylarında bu durum yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Artık lüks odalar da talep görmeye başladı. Bunu başaran otellerden biri ise yaklaşık 4 yıl önce Bodrum’da açılan ve Astaş Holding tarafından yatırımı yapılan Mandarin Oriental Bodrum oldu.

650 MİLYON EURO YATIRIM

Dünyanın dört bir yanından turist ağırladıklarına dikkat çeken Mandarin Oriental Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun, “Yaklaşık 600 dönümlük alanda dünyaca ünlü bir otel markası ile hizmet veriyoruz. 2 kişi için gecelik oda fiyatlarımız yüksek sezonda 1350 Euro’dan başlıyor. Oda tiplerine göre fiyatlar değişiyor. Fiyatlarımız oda +kahvaltı. Bunun dışında da gelen misafirlerimiz otelde harcama yapıyor. Bir gece için 40 bin Euro ödeyenler bile oluyor. 40 bin Euro’luk (230 bin lira) fiyat sadece oda+kahvaltıyı kapsıyor” dedi. Otelin yaklaşık 650 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirildiğini söyleyen Dursun, “130 odamız bulunuyor. 130 odamızda 29 farklı konsept var. Ayrıca villa ve rezidansalar da tesis içinde yer alıyor. 10 farklı restoran ile hizmet veriyoruz. En küçük odamızın büyüklüğü 72 metrekare. 80 metrekare de dış kullanım alanı var. Bu büyüklükteki oteller başka otellerde suit oda olarak isimlendiriliyor. Her odaya özel bir butler (kişisel hizmet görevlisi) hizmetimiz bulunuyor. Ürün, marka ve lokasyon çok faklı. Muhteşem bir yatırım da var ortada. Çok özel hizmet sunuyoruz. Her restoranın şefi restoranın hizmet verdiği ülkeden geliyor. Otele gelenlerin ekstra harcamaları da çok iyi. 7 gece kalan bir çift. Oda+kahvaltı için ödediği ücretin yarısı kadar da otelde harcama yapabiliyor” dedi.

12 SAATTE 5 HELİKOPTER

Devlet başkanlarından film yıldızlarına, dünyaca ünlü şarkıcılardan tanınmış ailelerin temsilcilerine kadar birçok ismin tatil için otellerine geldiğine dikkat çeken Dursun, “Otellerin birçoğunda bir liste bulunur. Listede gelen isimler yazar. Listede ‘özel’ müşteriler ‘VIP 1, VIP 2’ olarak adlandırılır. Onlara özel hizmet sunulur. Bu da en fazla bir kaç tane olur. Ancak bizdeki tüm müşteriler ‘VIP’ hizmet alır. Eğer müşterinin tekrar sizi tercih etmesini istiyorsanız, yılda bir kaç kez otelinizde konaklamasını istiyorsanız ona göre davranmalısınız. Geçtiğimiz günlerde sadece 12 saat içinde otelimize 5 helikopter indi. 2 yat geldi. Bu turistlere kendilerini özel hissetirmeniz gerekiyor. Helikopterle gelenler arasında Türkler de var yabancılar da. Otele gelmeden önce tatilciyi araştırıyoruz. Eğer daha önce otellerimizde kaldıysa alışkanlıklarını öğrenip ona göre hizmet veriyoruz. Eğer ilk kez gelen biri isimse tatili boyunca alışkanlıkları ve isteklerini not ediyoruz. Bir daha otelimize tatile geldiğinde ona göre davranıyoruz” diye konuştu.

ZENGİN TURİST GETİRİYORUZ

Bodrum’un geçmişi ile bugünü arasında bir karşılaştırma yapıldığında farkın görülebileceğinin altını çizen Harun Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’a geçmişte İngiliz turistler gelirdi. İngiliz’in orta direği çok iyi bir tatil yapardı. Bir yerin değerini yükseğe çekmek istiyorsanız ona göre çalışma yapmalısınız. Bir ülkenin imajı pasaport noktasında başlar, turist ülkeden ayrılana kadar devam eder. Biz burada iyi bir noktadayız. Ancak daha iyisini de yapabiliriz. Eğer istenirse Türkiye’nin de en büyük hedefleri arasında yer alan ‘para harcayacak’ turisti ülkemize getirebiliriz ve getiriyoruz.”

ABD’Lİ VE İNGİLİZ TURİSTLER DÖNDÜ

Otellerinde dünyanın dört bir yanından turist geldiğine vurgu yapan Harun Dursun, “Tek bir pazara bağlı değiliz. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Belarus, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden turist ağırlıyoruz. Ancak 2016’da yaşanan sorunlardan dolayı ülkemize gelmeyen ABD ve İngiliz turistler de geri dönüş yaptı. Almanya, Fransa, Belçika da otelimize turist gönderen ülkeler arasında. Meksika ve Güney Afrika’dan dahi turistler geldi. Gelecek yıl odaklanacağımız pazarlardan biri de Brezilya olacak” ifadelerini kullandı. Düğün ve organizasyonlara da ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Dursun, “Türk, Hint, İngiliz düğünleri yaptık. Farklı milletler arasında yapılan düğünlerimiz de oldu. Bugüne kadar 40 kişilik de düğün oldu, 300 kişilik de” diye konuştu.