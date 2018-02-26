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Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e öğretmen performans değerlendirme çağrısı

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen performans değerlendirmesini gündeminden çıkarma çağrısı yaptı

26 Şubat 2018, Pazartesi 17:52
Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e öğretmen performans değerlendirme çağrısı
Eğitim-Bir-Sen'in yazılı açıklamasında, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin değerlendirme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya çalışmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarının hatalara ve mağduriyetlere sebep olacağı savunuldu.

'AMACI BELİRSİZ BİR KARAR'

Sendikanın açıklamasında, performans ölçme ve başarı değerlendirme sisteminde amacın belirsiz olduğu öne sürüldü.

Eğitim-Bir-Sen olarak, performans ölçme süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, tüm değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi yönünde eylem kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, "Bakanlığa, performans değerlendirmesini gündeminden çıkarma çağrısında bulunuyor, yönetmelik taslağının yürürlüğe konulması halinde süreci işletilemez hale getirecek eylem kararı almaktaki kararlığımızı bir kere daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.


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