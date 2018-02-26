Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e öğretmen performans değerlendirme çağrısı

'AMACI BELİRSİZ BİR KARAR'

Senim Tanay

Eğitim-Bir-Sen'in yazılı açıklamasında, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin değerlendirme yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya çalışmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarının hatalara ve mağduriyetlere sebep olacağı savunuldu.Sendikanın açıklamasında, performans ölçme ve başarı değerlendirme sisteminde amacın belirsiz olduğu öne sürüldü.Eğitim-Bir-Sen olarak, performans ölçme süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, tüm değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi yönünde eylem kararı alındığı hatırlatılan açıklamada,ifadesi kullanıldı.