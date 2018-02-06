Eğitim dünyası Antalya'da buluştu

'DEĞERLENDİRME FELSEFESİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİ'

Senim Tanay

Sempozyuma 1300’ün üzerinde kişi katıldı. Katılımcılar, 3 gün boyunca eğitimde değerlendirme konusunu 8 konferans, 3 panel ve 16 çalıştayda tartıştı. Eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan firmalar da fuaye alanında dünyada eğitim alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini sergilediler.Sempozyumumuza katkıda bulunan uzmanlar, yaygın olarak kullanılmakta olan bilişsel başarı değerlendirme sınavlarının hayatta başarı için gerekli tüm becerileri tespitte yetersiz kaldığını araştırmalara dayanarak anlattı. Ayrıca, dış değerlendirme ile birlikte okulların otonomiye sahip olmasının da sonuçları geliştirdiği belirtildi.Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu bilgilere yer verildi: "Ölçülen şeyin geliştiği gerçeğinden yola çıkarak 21. yüzyılın değişen mesleklerine uygun becerilere sahip beşeri sermaye için iş hayatında başarıyı getirecek yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için öğretim kadar eğitime vurgu yapılmalı. Başarı ve IQ sınavları, bilişsel olmayan becerileri tam yansımıyor. Bunların erken saptanıp sosyal programlarla geliştirilmesi ise gelişimde önemli rol oynar. Bu nedenle değerlendirme felsefesini (modelini) yeniden şekillendirmeli, seçme için değil geliştirme için değerlendirme sistemi kurulmalı. Öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri bildirim verilmeli ve kendini değerlendirme becerisi kazandırılmalı.Ölçme ve değerlendirme işlemleri bireylerin bilişsel alanlarda olduğu kadar duyuşsal alanlardaki özelliklerini de kapsamalı. Alternatif ve dijital teknolojilerle yeniliklerin sisteme kolaylıkla entegre edilmesiyle çok yönlü veri elde edilebilir. Web-tabanlı teknolojiler sayesinde kapsamlı bir veri tabanının anında istatistiksel analizi yapılarak öğretmen ve müdüre anlık geri bildirim verilip hızla gelişim sağlanabilir. Eğitimcilerimizin bu yönde bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gerekir.Değerlendirme hem grup, hem bireysel olmalı, ölçme sistemi ölçüleneni etkilememeli, sınıf, okul, öğretmen, öğrenci gibi tüm sistem bileşenlerini kapsayıcı bir ölçümleme çerçevesi oluşturulmalı, öğretmen ve eğitim liderlerinin yetkinlikleri de liyakate dayalı olarak değerlendirilmeli."