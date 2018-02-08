Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Eğitim dünyası Antalya’da buluştu

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temalı XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti

Eğitim dünyası Antalya’da buluştu
Sempozyuma 1300’ün üzerinde kişi katıldı. Katılımcılar, 3 gün boyunca eğitimde değerlendirme konusunu 8 konferans 3 panel ve 16 çalıştayda tartıştı. Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu bilgiler yer aldı: “Öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri bildirim verilmeli ve kendini değerlendirme becerisi kazandırılmalı. Web-tabanlı teknolojiler sayesinde kapsamlı bir veri tabanının anında istatistiksel analizi yapılarak öğretmen ve müdüre anlık geri bildirim verilip hızla gelişim sağlanabilir. Eğitimcilerin bu yönde bilgi düzeyleri arttırılmalı.”


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeditepe’den önemli adım

Yeditepe’den önemli adım
Bayram Çetin: LGS çok zor olacak

Bayram Çetin: LGS çok zor olacak
Öğrencilerden minik patilere destek

Öğrencilerden minik patilere destek
Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuruları başladı (YDS başvuru ücreti ne kadar? )

Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuruları başladı (YDS başvuru ücreti ne kadar? )
YÖKDİL sınavı başvuruları başladı (YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?)

YÖKDİL sınavı başvuruları başladı (YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?)
Son dakika... Açıköğretimde kayıt yenileme ne zaman?

Son dakika... Açıköğretimde kayıt yenileme ne zaman?

Arnavutça ve Boşnakça bilenler de dil tazminatı alabilecek

Arnavutça ve Boşnakça bilenler de dil tazminatı alabilecek
EBA kurs başvurusu ne zaman başlıyor? (EBA nedir?)

EBA kurs başvurusu ne zaman başlıyor? (EBA nedir?)
Okuma yazma kursları 5 Mart’ta 81 ilde başlıyor

Okuma yazma kursları 5 Mart’ta 81 ilde başlıyor
6 adımda denklik başvurusu (Denklik başvurusu nasıl yapılır?)

6 adımda denklik başvurusu (Denklik başvurusu nasıl yapılır?)
2018 E-KPSS başvuruları başladı

2018 E-KPSS başvuruları başladı