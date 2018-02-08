Eğitim dünyası Antalya’da buluştu

İdil Janet Demiray

Sempozyuma 1300’ün üzerinde kişi katıldı. Katılımcılar, 3 gün boyunca eğitimde değerlendirme konusunu 8 konferans 3 panel ve 16 çalıştayda tartıştı. Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu bilgiler yer aldı: “Öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri bildirim verilmeli ve kendini değerlendirme becerisi kazandırılmalı. Web-tabanlı teknolojiler sayesinde kapsamlı bir veri tabanının anında istatistiksel analizi yapılarak öğretmen ve müdüre anlık geri bildirim verilip hızla gelişim sağlanabilir. Eğitimcilerin bu yönde bilgi düzeyleri arttırılmalı.”