Eğitim ve sağlığa geçen yıl yaklaşık 112 milyar lira harcandı

EĞİTİM HARCAMALARININ YARISI ÇOCUKLARA

Senim Tanay

'nın genel bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması verilerine göre geçen yıl sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar 2016'ya kıyasla yüzde 23,6 artışla 32,4 milyar liraya yükseldi. Bu tutar, geçen yıl için 31,6 milyar lira olarak belirlenen bütçe başlangıç ödeneğini aştı.Sağlık hizmetleri harcamalarında en yüksek payı 16,5 milyar lira ile hastane işleri ve hizmetleri aldı. Bunu yaklaşık 9 milyar lirayla halk sağlığı hizmetleri izledi.Ayakta yürütülen tedavi hizmetlerine yapılan harcama 6,4 milyar lirayı bulurken sağlığa yönelik araştırma ve geliştirme hizmetleri giderleri 5,7 milyon lira, sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri giderleri de 537,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Eğitim hizmetleri harcamaları da 2016 yılındaki 73,1 milyar liradan yüzde 8,6 artışla geçen yıl 79,4 milyar lira düzeyine çıktı. Bu alana yapılan harcamalar 2017 için belirlenen 81,9 milyar liralık ödeneğin altında kaldı.Eğitim hizmetlerine yönelik harcamaların yarısını okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri giderleri oluşturdu. Buna göre geçen yıl okul öncesi için 1,3 milyar lira, ilköğretim hizmetlerine yönelik 39,1 milyar lira olmak üzere toplam 40,4 milyar liralık harcama gerçekleştirildi.Orta öğretim hizmetlerine yönelik harcamalar 27,2 milyar lirayı bulurken bunun 17,5 milyar lirası mesleki ve teknik orta öğretime 9,7 milyar lirası orta öğretim genel programlarına, 27,5 milyon lirası da sınıflandırmaya girmeyen orta öğretim hizmetlerine yapıldı.Yükseköğretim hizmetlerine de geçen yıl 908 milyon lira harcamada bulunuldu. Eğitime yardımcı hizmetlerin giderleri 2,5 milyar lira olurken, eğitime yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerine 242,8 milyon lira ödendi. Eğitimde seviyeye göre sınıflandırılamayan hizmetlere 3,1 milyar lira, sınıflandırmaya girmeyen hizmetlere de yaklaşık 5 milyar lira harcandı.Böylece geçen yıl genel bütçede, eğitim ve sağlık hizmetleri giderlerinin toplamı 111,8 milyar lirayı buldu.