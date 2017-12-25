Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

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Eğitimciler dönüşen okulları konuştu

Eğitim alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve öğretmen adayları 'Eğitimde İnovasyon Zirvesi'nde buluştu. Etkinlikle 'Değişen Eğitim, Dönüşen Okullar' teması işlenirken 25 eğitimci çeşitli branşlarda atölye çalışması ve sunum yaptı
 

Eğitimciler dönüşen okulları konuştu
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’nın (İELEV), 35’inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ‘Eğitimde İnovasyon Zirvesi’ düzenlendi. Zirve, İELEV Özel 125’inci Yıl Yerleşkesi’nde 23 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Etkinliğin bu yılki teması 'Değişen Eğitim, Dönüşen Okullar' oldu.

'GENÇLER ETİK VE AHLAK ÇERÇEVELERİNİ TAMAMLAYAMIYOR'

Etkinlik, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Ali Koç’un konuşmacı olarak katıldığı panelle başladı. Panelde küreselleşmenin ve teknoloji gelişiminin eğitim üzerindeki etkileri tartışıldı. İnternetin gelişimiyle öğrenme ağlarının kullanılabildiği, okulsuz eğitimin en mümkün olduğu bir dönemde olduğumuz, özellikle küreselleşmeye kendini kaptıran ülkelerde gençlerin ahlak ve etik çerçevelerini tanımlayamadıkları, empati, insana ve doğaya sevgi, farklılıklara saygı, hoşgörü gibi değerlerin ve kültürel eğitimin teknoloji üzerinden verilemediği üzerinde duruldu. Bu noktad  soru soran, sorgulayan, hayal kuran, teknolojiyi doğru kullanan nesiller yetiştirmek için öğretmen eğitimine verilen önemin artırılması gerektiği belirtildi.

Eş zamanlı oturumlarla devam eden zirvede, 25 eğitimci çeşitli branşlarda, yoğun ilgi gören 8 atölye çalışması ve 18 sunum yaptı.
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