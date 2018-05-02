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Eğitimcilerden performans sistemine tepki için doğa yürüyüşü

Mersin Tarsus'ta Türk Eğitim-Sen üyeleri Kuşçular Köyü'nden Belemedik'e kadar yaklaşık 15 kilometrelik parkurunda performans sistemine tepki olarak yürüyüş düzenlendi

Eğitimcilerden performans sistemine tepki için doğa yürüyüşü
45 öğretmenin katıldığı yürüyüş sonrasında açıklama yapan Şube Başkanı Yaşar Yılmaz, "Amacımız günlük çalışma ortamının dışında doğal, güzel ve nezih ortamlarda öğretmenlerimizle bir arada olmak, öğretmenlerimizin birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve memleketimizin görülmeye değer doğal güzelliklerini tanıyarak coğrafya bilgimizi geliştirmektir" dedi.

Öğrencilerin ve velilerin öğretmenleri değerlendirmelerini öngören performans sisteminin kabul edilemez olduğunu belirten Yaşar Yılmaz, "Bu tür etkinliklerimiz bumdan sonra da devam edecektir. Yürüyüşümüzde bize destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA) 


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