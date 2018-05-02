Eğitimcilerden performans sistemine tepki için doğa yürüyüşü

Senim Tanay

45 öğretmenin katıldığı yürüyüş sonrasında açıklama yapan Şube Başkanı Yaşar Yılmaz, "Amacımız günlük çalışma ortamının dışında doğal, güzel ve nezih ortamlarda öğretmenlerimizle bir arada olmak, öğretmenlerimizin birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve memleketimizin görülmeye değer doğal güzelliklerini tanıyarak coğrafya bilgimizi geliştirmektir" dedi.Öğrencilerin ve velilerin öğretmenleri değerlendirmelerini öngören performans sisteminin kabul edilemez olduğunu belirten Yaşar Yılmaz,diye konuştu.