Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Eğitimde 2017 böyle geçti

Eğitim alanında 2017’de birçok değişiklik yaşandı. Üniversite ve liseye girişte uygulanacak yeni sistemler kamuoyu tarafından en çok konuşulan konular oldu

Eğitimde 2017 böyle geçti
TEOG kaldırıldı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) kaldırıldığı açıklandı. TEOG yerine mahalli yerleştirmeye dayalı yeni liselere giriş sistemi getirildi. Yeni sisteme göre, mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere devam edecek. Sınavla alan liseler fen, sosyal bilimler ve proje okullarından oluşacak. Sınav, 2 Haziran 2018’de saat 10.00’da yapılacak.

Müfredat yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı dersin müfredatı yenilendi.

El yazısı zorunluluğu kalktı

İlkokul 1’inci sınıflarda ‘bitişik eğik el yazısı’ öğretmenlerin tercihine bırakıldı. İlkokul 3’üncü sınıftan itibaren de öğrencilere haftalık 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat güzel yazı dersi verilecek.

Etüt merkezleri kapatıldı

Kanun değişikliğiyle ‘öğrenci etüt eğitim merkezleri’ tanımı yürürlükten kaldırıldı. Bu merkezlerin yerine ‘sosyal etkinlik merkezleri’ açıldı.

Yurt ruhsatlarını MEB verecek

Öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisi MEB’e devredildi. Bakanlıkça konuyla ilgili alt mevzuatlar yayımlandı.

Sosyal etkinlik belgesi

Öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinlik, e-okul sisteminde kayıt altına alınmaya başlandı. Kayıtlar e-okul sisteminin dışında karneyle birlikte ‘sosyal etkinlik belgesi’ olarak öğrenciye verilecek.

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi

Üniversiteye girişte Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi.
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