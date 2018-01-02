Eğitimde 2017 böyle geçti

İdil Janet Demiray

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) kaldırıldığı açıklandı. TEOG yerine mahalli yerleştirmeye dayalı yeni liselere giriş sistemi getirildi. Yeni sisteme göre, mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere devam edecek. Sınavla alan liseler fen, sosyal bilimler ve proje okullarından oluşacak. Sınav, 2 Haziran 2018’de saat 10.00’da yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı dersin müfredatı yenilendi.İlkokul 1’inci sınıflarda ‘bitişik eğik el yazısı’ öğretmenlerin tercihine bırakıldı. İlkokul 3’üncü sınıftan itibaren de öğrencilere haftalık 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat güzel yazı dersi verilecek.Kanun değişikliğiyle ‘öğrenci etüt eğitim merkezleri’ tanımı yürürlükten kaldırıldı. Bu merkezlerin yerine ‘sosyal etkinlik merkezleri’ açıldı.Öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisi MEB’e devredildi. Bakanlıkça konuyla ilgili alt mevzuatlar yayımlandı.Öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinlik, e-okul sisteminde kayıt altına alınmaya başlandı. Kayıtlar e-okul sisteminin dışında karneyle birlikte ‘sosyal etkinlik belgesi’ olarak öğrenciye verilecek.Üniversiteye girişte Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi.