Eğitimde ve kadın sorunlarında farkındalık

22 Mart’ta göreve başlayan Prof. Dr. Feyiz, Kadir Has Üniversitesi mezunu ve çalışanının toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı olmasını çok önemsediğini söyledi. Bunu da yapacakları uygulamalarla sağlayacaklarını belirten Prof. Dr. Feyiz, üniversitenin yönetim kadrosunun, yüzde 50’sinin kadınlar tarafından temsil edildiğini vurguladı.

Kamuoyu bilgilendirilecek

Üniversitenin bünyesinde ‘Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ de bulunuyor. Merkezin aktif bir şekilde çalıştığını belirten Prof. Dr. Feyiz, AB ve Türkiye’deki fonların merkeze getirilerek, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet sorunlarında farkındalık yaratılmasını amaçladıklarını kaydetti. Merkezin bu konuda yapacağı araştırmaların sonuçları düzenli bir şekilde kamuoyuna sunulacak.

Prof. Dr. Feyiz kadına yönelik her türlü eğitim ve destek programları için üniversitenin tüm olanaklarını açacaklarını sözlerine ekledi. Eğitimde Kadir Has Üniversitesi’ni farklılaştırmayı ve araştırma üniversitesi yapmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Feyiz doktora öğrencisi yetiştirmenin öz görevleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Feyiz “5 yıl içerisinde kadir Has kampüsü içerisinde minimum bin doktora öğrencisinin dünyanın en iyi programlarında çalışır olduğunu görmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

Yeni eğitim modelleri

Eğitim programlarını 2 yıllık bir çalışma ile değiştireceklerini, birinci yılda öğrencilere evrensel değerleri aktaracaklarını ifade eden Prof. Dr. Feyiz, sıfırdan 20 tane yeni ders tasarlayacaklarını kaydetti.

Eğitilen neslin ihtiyaçlarının ve onların verecekleri hizmet şekillerinin çok değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Feyiz “Buna cevap verecek yeni eğitim modelleri geliştirmek zorundayız” dedi.

Önümüzdeki yıl uygarlık tarihi ve algoritmik düşünme ile ilgili 2 dersin zorunlu olması için pilot uygulama başlayacak. Mekatronik ve inşaat mühendisliği bölümleri de açılacak. Mekatronik mühendisliğinin ders programları TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte tasarlanacak.