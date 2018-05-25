Eğitimde yeni dijital trendler

Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitimde de teknolojinin etkisi gittikçe artıyor. Eğitim sektöründe teknoloji ile ilgili en yeni çözüm ve gelişmelerin sergilendiği Teknoloji ve Eğitim Fuarı, 19 – 20 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Eğitim sektöründeki yatırımlarını her geçen gün artıran ve akıllı eğitim teknolojileri ürünlerini fuarda sergileyen Samsung, başta, Türk eğitim müfredatıyla uyumlu olarak geliştirdiği, zengin ve dijital bir kütüphane olan SLibrary olmak üzere, eğitim alanındaki pek çok çözümünü fuar kapsamında tanıttı.

Samsung’un eğitim sektöründeki yatırımlarına bir yenisini eklediği Slibrary, standart dijital kütüphanelerden geliştirilebilir özellikleri ile ayrılıyor. Türk eğitim müfredatıyla uyumlu olarak hazırlanan içerikleri sayesinde SLibrary platformu, eğitim ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İçeriğin toptan olarak satın alınarak tasarruf sağlanması, her okulun kendi içeriğini derleyebilmesi ve öğrencilerine atayabilmesi özellikleri de Android platformuna benzersiz özellikler getiriyor. Öğrencilerin okul kitapları, test dokümanları, romanlar, interaktif içerikler, videolar, uygulamalar ve oyunlar gibi okul derslerine ait tüm içeriklere tabletlerinden ulaşabileceği platform, öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin ihtiyaçlarına göre de özelleştirilebiliyor. Oyunlaştırma yanı sıra Duygusal ve Sosyal Öğrenme yaklaşımları merkez alınarak tasarlan SLibrary; fuarda katılımcıların en çok ilgisini çeken uygulamalardan biri oldu.

Akıllı sınıf teknolojileri

Fuarda, akıllı sınıf teknolojilerine yönelik çözümler de oldukça dikkat çekti. Bu bağlamda ön plana çıkan ve standart kağıt bazlı pano ve flip chartların dijital türevi olan Samsung Flip, öncüllerinden farklı olarak tek bir içeriğin aynı anda birden fazla kullanıcı katkısıyla oluşturulmasına, kolayca paylaşılmasına, notlar konulmasına, taşınmasına, hatta aranmasına izin veriyor. Samsung Flip, taşınabilir tekerlekli standı sayesinde farklı mekanlarda da kullanılabiliyor. Fuarda tanıtılan bir diğer ürün olan Samsung akıllı tahta ise öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi etkileşimini artırmayı hedeflerken kullanıcılara daha iyi sunum yapma olanağı da veriyor.

Siber Zorba Olma!

Samsung, çocuklar ve gençlerin internet ortamında maruz kaldıkları siber zorbalığa karşı başlattığı “Siber Zorba Olma!” sosyal sorumluluk projesiyle de fuarda katılımcılarda farkındalık oluşturdu. Proje kapsamında hazırlanan “Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Mücadele Edilir?” eğitim kitapçığı da katılımcılar ile paylaşıldı. Ayrıca isteyen herkes Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı (EBA) web sayfasında Bilişim Teknolojileri içerikleri kısmından da bu kitapçıklara ulaşabilirler.



