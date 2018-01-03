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Egzersiz yapmadan nasıl zayıflarsınız?

Bilim insanları, insanlara egzersiz yapmadan yüzde 30’a kadar kilo verme imkânı sağlayan bir yöntem geliştirdi. İşte Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin yaptığı araştırma sonuçları... 
 

Egzersiz yapmadan nasıl zayıflarsınız?
Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup bilimcinin yaptığı araştırma, insanların egzersiz yapmadan yüzde 30'a kadar ne şekilde kilo verebileceklerini ortaya koydu.

Sonuçları Small Methods dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında uzmanlar, her biri insan saçından dahi ince olan çok sayıda mikro iğnenin yer aldığı özel bir bant geliştirdi. Banttaki iğnelerin enerjiyi tutan beyaz yağları, enerji tüketen kahverengi yağa dönüştüren bir madde içerdiği öğrenildi.

Sputnik’in haberine göre araştırmacılar, yeni buluşun zayıflama için gereken madde miktarının azalmasını sağlayacağını, çünkü geliştirilen bantlarda bu maddenin çok az miktarda kullanıldığını ifade etti.

Araştırma ekibinden Profesör Peng Cheng, "Amacımız, herkesin rahatlıkla kullanabileceği, fark edilmeyen ve pahalı olmayan bir bant geliştirmek" açıklamasında bulundu.

Farelerle gerçekleştirilen testler, bandın ilk takıldığı tarihten 5 gün sonra etkisinin görüldüğü, beyaz yağların kahverengi yağlara dönüşmeye başladığı aktarıldı. Bandın kullanıldığı fareler hem fazla kilolarından kurtuldu, hem de kanlarındaki kolesterol oranı azaldı.
 

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