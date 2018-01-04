Ehliyet sınav sonuçları açıklandı (23 Aralık ehliyet sınav sonuçları)



EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adem Özdoğan

için sürücü adaylarının heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Binlerce adayın katılımıyla'ta yapılansonrasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanmak için sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayan adaylar, sınavın ardından gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe dikmişti. Bekleyiş sona erdi ve MEB, ehliyet sınav sonuçlarını duyurdu.açıklandı.Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanmak isteyen ve böylece ehliyet almak için son aşamaya geçmek isteyen adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları bugün erişime açıldı.(MEB) tarafından yapılan ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan direksiyon sınavına da katılmaya hak kazanacak ve ehliyet almak için son bir aşama kalacak., Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi erişime açıldı ve meb.gov.tr üzerinden sonuçlar görüntülenebilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak ehliyet sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Sürücü adayları, ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, "direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor.Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.