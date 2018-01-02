Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? (Ehliyet sınav sonucu sorgulama ekranı)

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavından geçmek için en az kaç puan almak gerekiyor?

Senim Tanay

Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan'e girdi. Ehliyet sınav sonuçları için heyecanı artan adaylar,sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?İştehakkında merak edilenler...MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.