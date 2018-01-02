Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? (Ehliyet sınav sonucu sorgulama ekranı)

Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5
'e girdi. Ehliyet sınav sonuçları için heyecanı artan adaylar, "Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?"
sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınav sonuçları
hakkında merak edilenler...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.
Ehliyet sınavından geçmek için en az kaç puan almak gerekiyor?
Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.
Senim Tanay