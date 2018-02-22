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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)

Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım, artık son saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Şubat'ta adayların katılımıyla gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Peki ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)
Milyonlarca sürücü adayı ehliyet sınav sonuçları için geri sayıma başladı. 2018 yılınıın ilk ehliyet sınavı olan MTSKS-1 10 Şubat'ta gerçekleştirildi. Ehliyet sınav sonuçlarının ardından barajı geçen adaylara direksiyon sınavı uygulanacak. MEB sınav sonuçları için tarih olarak bugünü vermişti. Peki, ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları 2018 hakkında detaylar...


EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?


Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ehliyet sınavları iki aşamadan oluşuyor. Yazlı sınav ve direksiyon sınavı. Yazılı sınavda baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılıyor. Barajı geçip, geçemedeğini merak eden sürücü adayları, sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2018 yılı ehliyet sınavları ile ilgili detayları paylaştı.

10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına bakacak olursak, öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.
 

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?


Yazılı ehliyet sınavından 70 baraj puanını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İlk sınavı başarılı bir şekilde bitiren sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav listesine göre direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak geçmiş sınavlara bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ile 22 gün arasında yapılıyor.
 


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