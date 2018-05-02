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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınavı ne zaman?

Ehliyet sınavı 21 Nisan Cumartesi gerçekleşti. Sınavın ardından sürücü adayları ehliyet sınavının ne zaman açıklanacağını merak ederken başarılı olduğuna inanan adaylar ise direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
 

02 Mayıs 2018, Çarşamba 15:35
Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınavı ne zaman?
Her yıl 5 defa ehliyet sınavı gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavının ikincisi 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Sürücü adayları büyük bir heyecanla girdikleri sınavın sonuçlarını ise merak etmeye başladı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınav sonuçları açıklanmış değil. Milli Eğitim Bakanlığından da sonuçlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen şubat ayında yapılan ehliyet sınavının sonuçları 12 gün aradan sonra açıklanmıştı. 21 Nisan'da gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçlarının bir, iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınavından 100 üzerinden 70 puan alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavı için tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı değil adayların bağlı olduğu sürücü kursları açıklayacak. Sınav sonuçları açıklanır açıklanamz sürücü kursunuzla iletişime geçmeniz gerekiyor.





 


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