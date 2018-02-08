Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta? (2018 MTSKS)

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018 yılında yapılacak olan ehliyet sınavı tarihleri ve saatleri:

EHLİYET SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Senim Tanay

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavına kısa bir süre kaldı. Bu sınavı bekleyen sürücü adayları internet üzerinden "Ehliyet sınavı ne zaman?" ve "2018'in ilk ehliyet sınavı ne zaman?" aramalarını yapıyor.Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Binlerce sürücü adayı, ehliyetlerini alarak trafiğe sorunsuz şekilde çıkmak istiyor. 2018 yılında toplam 5 kere uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-1) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.2018 yılının ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacakMotorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSKS) yazılı sınavı 70 TL iken baraj puanı geçen adayların gireceği direksiyon sınavı ücreti ise 80 TL.