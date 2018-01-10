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Ehliyet sınavlarında görevli öğretmen ücretleri artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ehliyet sınavlarının ikinci aşaması olan direksiyon uygulama sınavlarında görev alan öğretmenlerin bir günlük sınav ücretleri Ocak 2018 itibarıyla brüt 331 liraya yükseltildi

Ehliyet sınavlarında görevli öğretmen ücretleri artırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon sınavı uygulama komisyonlarında görev alabilmek için birçok niteliğe sahip olmak gerektiğini ifade etti. Direksiyon sınavlarında sınav yapıcı olabilmek için sadece resmi okul ve kurumlarda görev yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Kemal Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi ile en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sınıfla aynı sürücü belgesine sahip olmak da gerekiyor. Bu şartları sağlayanlar ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince hizmet içi eğitime alınıyor ve sürücü adaylarının geçtiği uygulama sınavından aynı değerlendirme usulüyle geçerek başarılı olmaları gerekiyor."

TABLET BİLGİSAYARLA YAPILACAK

Kemal Şamlıoğlu, 200 kursiyerin sınava girdiği bir günde direksiyon sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alan öğretmenlere ödenen ücretin geçen yıl 265 lira olduğunu, bu yıl ise 331 liraya çıkarıldığını, bu ücretin, öğretmenlerin bir günde sınav uygulayacağı kursiyerlerin sayısına göre maksimum 358 liraya olabileceğini aktardı.

Genel Müdür Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarının bu hafta sonundan itibaren Ankara'da pilot uygulama kapsamında tablet bilgisayarla yapılacağını söyledi.


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