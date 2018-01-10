Ehliyet sınavlarında görevli öğretmen ücretleri artırıldı

TABLET BİLGİSAYARLA YAPILACAK

Senim Tanay

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon sınavı uygulama komisyonlarında görev alabilmek için birçok niteliğe sahip olmak gerektiğini ifade etti. Direksiyon sınavlarında sınav yapıcı olabilmek için sadece resmi okul ve kurumlarda görev yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Kemal Şamlıoğlu, şöyle devam etti:Kemal Şamlıoğlu, 200 kursiyerin sınava girdiği bir günde direksiyon sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alan öğretmenlere ödenen ücretin geçen yıl 265 lira olduğunu, bu yıl ise 331 liraya çıkarıldığını, bu ücretin, öğretmenlerin bir günde sınav uygulayacağı kursiyerlerin sayısına göre maksimum 358 liraya olabileceğini aktardı.Genel Müdür Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarının bu hafta sonundan itibaren Ankara'da pilot uygulama kapsamında tablet bilgisayarla yapılacağını söyledi.