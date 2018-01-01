Ehliyetindeki tarih hatası başına bela oldu!

2003 YILINDA EHLİYET ALDI

TRAFİĞE ÇIKMAYA ÇEKİNİYOR

Yaşar Can

Akçaabat ilçesinde oturan Emine Merdan (41),nin veriliş tarihinin 2030 olarak yazılması nedeniyle trafikte özellikle polis kontrollerinde sıkıntı ile karşılaştığını söyledi. 14 yıl önce aldığı ehliyetindeki bu hatanın düzeltilmesi için bir daha para vermeyi kabul etmeyerek tarih hatası bulunan ehliyetini değiştirmeyen Merdan, "dedi.Ev kadını Emine Merdan, devam ettiği özel bir sürücü kursunda girdiği sınavla 2003 yılında ehliyet almaya hak kazandı. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik İşleri Amirliğinden aldığı B sınıfı sürücü belgesini alan Merdan, bir süre sonra bunun veriliş tarihinin yanlış olduğunu fark etti. Ehliyetinde veriliş tarihinin 03.10.2030 olduğunu görünce düzeltmek için yeniden Trafik İşleri Amirliği’ne giden Merdan, hatanındüzeltilmesini istedi. Yetkili polisler hata yapıldığını kabul ederek, bunun düzeltilmesi içinehliyetin yeniden çıkarılması gerektiği ve bunun da bir ücrete tabi olduğu söyledi. Merdan, ehliyet yenilemek için istenen parayı vermeyi kabul etmedi. İtirazları sonuç vermeyen kadın sürücü ehliyetini alarak evine döndü.Ehliyetindeki hata nedeniyle tarifte durdurulduğu polis ve jandarma kontrollerinde sıkıntı ile karşılaştığını belirten Merdan şöyle konuştu: