Candan Al’ın (26) kullandığı otomobil, Çorum-Samsun karayolunda bariyerlere çarparak şarampole devrildi.









Kazada ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Esra Yılmaz (24), 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Candan Al müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Esra Yılmaz’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULMUŞ





Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce 2 yıl süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Öte yandan araçtaki içki şişeleri dikkati çekti.