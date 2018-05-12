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  • Ehliyetine el konulan sürücü trafiğe çıkıp dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ehliyetine el konulan sürücü trafiğe çıkıp dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da ehliyetine el konulan Candan Al buna rağmen trafiğe çıktı. Kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan Esra Yılmaz (24) hayatını kaybetti. Sürücü Candal Al ise ağır yaralandı

12 Mayıs 2018, Cumartesi 15:42
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Candan Al’ın (26) kullandığı otomobil, Çorum-Samsun karayolunda bariyerlere çarparak şarampole devrildi.



Kazada ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Esra Yılmaz (24), 112  Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Candan Al müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Esra Yılmaz’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULMUŞ


Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce 2 yıl süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Öte yandan araçtaki içki şişeleri dikkati çekti.      

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