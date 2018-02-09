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Eintracht Frankfurt AfD'lileri kabul etmedi

Bundesliga kulüplerinden Eintracht Frankfurt, aşırı sağcı AfD partililerin üyelik dilekçelerini kabul etmedi

Eintracht Frankfurt AfD'lileri kabul etmedi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Eintracht Frankfurt, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partililerin üyelik dilekçelerini kabul etmediği bildirildi.


ÜYELİK DİLEKÇELERİ REDDEDİLDİ


AfD Hessen eyalet teşkilatından yapılan açıklamada, Eintracht Frankfurt Kulübü'nün yönetiminin, AfD Hessen eyalet sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann'ın üyelik dilekçelerini reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Eintracht Frankfurt Kulübü'nün, 2 siyasetçiye ayrı ayrı gönderdiği mektupla üyelik dilekçelerinin kabul edilmediğinin bildirildiği ifade edildi.Lambrou, kulüp yönetimini eleştirerek, bu kararı 'cesaretsiz' olarak niteledi.

Eintracht Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer, daha önce yaptığı açıklamalarda, AfD'nin Eintracht Frankfurt Kulübü'nün değerleriyle bağdaşmadığını söylemiş ve 'Biz ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve ayrımcılığa karşıyız. AfD buraya uymuyor.' ifadelerini kullanmıştı.

AA


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