Proudpilot grubunun bir üyesi olan ve sonrasında solo yayınlarıyla özgün ve karanlık bir dream pop dünyası yaratmayı başaran Ekin Fil, California merkezli plak şirketi Helen Scarsdale’den son üç yılda yayınladığı dördüncü albümü yayınlyor.

Maps, müzisyenin İstanbul’un merkezinden uzakta, bir adada geçirdiği ilk kışın bir meyvesi olarak ortaya çıkmış. Söz konusu yaratım sürecini “Her yer çok sessizdi, konsantre olmakta hiç zorlanmadım” diyerek tanımlayan Ekin Fil’in yeni albümü 17 Ağustos’ta yayınlanacak.

Bantmag