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Ekin Türkmen'in yeni aşkının ilk fotoğrafı

Oyuncu Ekin Türkmen, Mayıs 2016’da aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Tugay Mercan’dan Eylül 2017’de ayrılmıştı

Ekin Türkmen'in yeni aşkının ilk fotoğrafı
POSTA/ALİ KESER

Ekin Türkmen yaralı kalbinin ilacını oyuncu Umut Kurt’ta buldu. Sevgililer ilk kez görüntülendi. Önceki akşam Asmalımescit’te eğlendiler.


Ekin Türkmen- Umut Kurt
 


EKİN TÜRKMEN KİMDİR?


Aslen Nevşehirli olan Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984'te İzmir'de doğdu. Liseyi yeni bitirdiği yıl Best Model yarışmasına katıldı. Bu yarışmada derece alamadı ama Osman Sınav ile tanıştı. İzmir'den İstanbul'a gelip dizide oynamaya başladı. Bu arada İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyarak mezun oldu.

İlk defa Osman Sınav'ın yönetmenliğinde 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizide; Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Açelya Akkoyun, Cem Kılıç ile oynadı.

2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrolerinde Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın oynadığı Küçük Kadınlar dizisinde Elif Gezici rolünü oynarken lisan öğrenmek için Amerika'ya gitmek maksadıyla diziden 2009 yılında ayrıldı. Ve Los Angeles'a giderek bir yıl ingilizce eğitimi aldı.

Ekin TürkmenMurat Dalkılıç ile  2010-2012 arasında büyük bir aşk yaşamıştı.



2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Anadolu Kartalları adlı sinema filminde Ekin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen ile birlikte oynadı. 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Aşk Emek İster dizisinde Ekin Türkmen, Furkan Palalı, Müge Boz ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan da oynamıştı. 2014 yılında yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Hatasız Kul Olmaz adlı dizide başrollerini Murat Han, Ekin Türkmen ve Ertan Saban paylaştı. 2015 yılında Sen Benimsin ve Racon dizilerinde rol aldı. Son olarak ise 2017 yılında Son Destan dizisinde Selvi karakterine hayat verdi.


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