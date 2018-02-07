Ekmeğin üzerindeki tek çizginin anlamı? İşte hikayesi

İşte ekmek üzerindeki o çizginin anlamı:

Senim Tanay

Her gün bakkaldan, marketten, fırından aldığımız, bu ne almana geliyor?Bazılarımızın da en çok sevdiği yer olan ekmek üzerindeki o çıtır çıtır olan tek çizginin hikayesini okuduğunuzda çok şaşıracaksınız.