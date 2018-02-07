Ekmeğin üzerindeki tek çizginin anlamı? İşte hikayesi

Her gün bakkaldan, marketten, fırından aldığımız ekmeğin üzerinde neden tek çizgi var
, bu ne almana geliyor?
Bazılarımızın da en çok sevdiği yer olan ekmek üzerindeki o çıtır çıtır olan tek çizginin hikayesini okuduğunuzda çok şaşıracaksınız.
İşte ekmek üzerindeki o çizginin anlamı:
"Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra Uludağ'ın eteklerindeki fırıncıları denetler. Fırının birinde ekmeklerin üzerindeki üç çizgi dikkatini çeker. Fırıncıya ekmeklerin üzerinde neden 3 çizgi olduğunu sorar. Fırıncı 'Biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek Tanrı, oğul ve kutsal ruhu hatırlatsın diye ekmeklerin üzerine 3 çizgi çekeriz' der. Orhan Gazi bu durumdan çok etkilenir ve bir ferman yayınlayarak 'Bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar, Allah'tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine bir çizgi çeke' buyurur."
Senim Tanay