Pide arası eroin!

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi

30 Mayıs 2018, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:01
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Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin’de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı kent girişinde takibe aldı.

Şüphelileri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’ne kadar izleyen ekipler, alıcılarla buluştukları sırada operasyon düzenledi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ramazan pideleri arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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