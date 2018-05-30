Pide arası eroin!
Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi
Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin’de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı kent girişinde takibe aldı.
Şüphelileri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’ne kadar izleyen ekipler, alıcılarla buluştukları sırada operasyon düzenledi.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ramazan pideleri arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.