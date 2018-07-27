Ekmek zammı mahkemelik oluyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla ilgili şunları söylemişti:

"Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak, yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak.

Bu demek değildir ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. Nasıl bugün 52 vilayette 5 liradan satılıyorsa, diğer vilayetlerde bunun altında satılıyorsa, illerdeki maliyet hesapları ona göre yapılacak. Ama bir gerçek varki Türkiye'nin hiçbir yerinde kilosu 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak.

Bu meydana gelen artış yüzde 15'i kapsamaktadır. Artışları göz önünde bulundurursak bunun makul bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Mazota baktığımızda yüzde 66'lık bir atış var. 40 lira olan maya fiyatı 50 lira olmuş. Un fiyatlarındaki yüzde 30 artış baz aldığımızda meydana gelen fiyat artışının en alt seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."















