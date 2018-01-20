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Ekmekten çıkan çay kaşığı sosyal medyayı salladı!

Denizli'de oturan Abdullah Çağdaş'ın sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı. Sosyal medyada paylaşılan çay kaşıklı ekmek fotoğrafına "Hep oradan al, takımı düzersin" ve "Bardağını, tabağını da iste" gibi ilginç yorumlar yapıldı. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı

20 Ocak 2018, Cumartesi 14:06
Ekmekten çıkan çay kaşığı sosyal medyayı salladı!
Denizli'de oturan Abdullah Çağdaş sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı. Ekmeği iş yerine götüren Çağdaş’ın iş arkadaşları çay kaşıklı ekmeği sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda "Abi hayırlısı olsun almaya devam et, takımı düzersin", "Ekmeğin gerisini de alın da kaşığın takımı tamamlansın", "Bakarsın altın bile çıkabilir. Almaya devam", "Bir de çatal bıçak koyaydın, bu kadar cimri olma fırıncı", "İnşallah tabağı başka sefere. Bol şans, tebrikler", "Ekmeği oradan al devamlı, takım yaparsın" ifadeleri dikkat çekti.

EKMEĞİ KOPARINCA HİSSETTİ

Yetkililere ulaşmak istediğini belirten fabrika işçisi Abdullah Çağdaş "Sabah kahvaltı edip işime gelecektim. Ekmeği kopardığımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Baktım kaşık çıktı, ekmek yemeyi bıraktım. Sonra iş yerine gelip arkadaşlarıma anlattım.



Arkadaşlar da sosyal medyada paylaştı. Paylaşımdan sonra bir sürü yorumlar yapıldı. İpler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor, onları göz önüne almadık ama bu boğazımızı yırtabilirdi, midemize oturabilirdi. Onun için hakkımızı arıyoruz. Yetkililer isterse veririm" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve fırının tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



 


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