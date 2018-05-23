Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV canlı yayınında konuştu. Kurdaki hareketle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum" dedi

İşte Bakan Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var.

"CUMHURBAŞKANI YA DA BAŞBAKAN'I KONUYA DAHİL ETMEDEN GEREĞİ YAPILMALI"

Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

"TL'NİN DEĞER KAYBINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

TL'nin değer kaybına müsade etmeyeceğimizi attığımız adımlarla göstermemiz gerekiyor. Para politikalarının gerekleri cesaretle yapılmalı. Yapılması gerekenleri destekliyorum.

"KURUN SEVİYESİ ANORMAL"

Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi.



