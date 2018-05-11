Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum



"ESKİ SIKINTILARI YAŞAMAYACAĞIZ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurda yaşanan artışı kabul etmediğini belirterek, "Kurda yaşanan gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkiliyor" dedi.Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruzKurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.