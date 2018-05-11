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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum

Türkiye ekonomisinin sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" diye konuştu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurda yaşanan artışı kabul etmediğini belirterek, "Kurda yaşanan gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkiliyor" dedi.

AA Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin değerlendirmelerinden satır başları:

Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz


"ESKİ SIKINTILARI YAŞAMAYACAĞIZ"


Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.


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