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Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı, doların 4.40 liraya dayanması sonrasında ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı.

09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:12
Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı
Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, dolar/TL’nin 4.40’a dayanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklaması Ankara’da hareketlilik yarattı.

Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ekonomi yönetimini söz konusu gündemle külliyeye çağırdı.

İstanbul’da Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara’ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak toplantılara katılmayacakları öğrenildi.


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