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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 1,8 azalarak 104,9'dan 103'e düştü

27 Şubat 2018, Salı 10:42
Ekonomik güven endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi şubatta ocağa göre yüzde 1,8 azalarak 104,9 değerinden 103'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Şubatta tüketici güven endeksi 72,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8, hizmet sektörü güven endeksi 100,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104,7, inşaat sektörü güven endeksi de 83,8 değerine geriledi.

AA


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