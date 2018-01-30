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Ekonomik güven endeksi Ocak’ta yüzde 10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi yüzde 10 artışla 104,9 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta yüzde 10 arttı
Ekonomik güven endeksi 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 oranında artarak 95,3 değerinden 104,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Ocak ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi.


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