Ekonomik güven endeksi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı.

5 AY SONRA YÜKSELDİ

Şubat ayından bu yana art arda 5 aydır gerileme gösteren ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.