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Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır

Bloomberg kanalına bir röportaj veren New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nouriel Roubini, "Bitcoin insanlık tarihinin en büyük balonudur ve bu bütün balonların anasıdır" ifadesini kullandı

Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır
Sorunun sadece Bitcoin'le sınırlı olmadığını ifade eden Nouriel Roubini, şu anda piyasada 1300'den fazla kripto para olduğunu belirterek, "Birçoğu Bitcoin'den de kötü" dedi. Blockhain teknolojisinin yaklaşık 10 yıldır var olduğunu ve tek uygulamasının kripto paralar olduğunu ifade eden Roubini, "Bu bir sahtekarlık" ifadesini kullandı. Roubini, veri madenciliğindeki yüksek enerji tüketiminin de çevresel bir felaket olduğunu da ifadelerine ekledi.


BITCOIN YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ


Bitcoin fiyatı aralık ayında 20.000 dolar sınırına kadar çıktıktan sonra cuma günü 7000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise tekrar 8000 doların üzerine çıkan Bitcoin, 8200 dolar seviyesinde dengelendi. Bitcoin'in gördüğü en yüksek seviyeye göre kaybı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.


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