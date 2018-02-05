Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır



BITCOIN YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Can Hakman

Sorunun sadece'le sınırlı olmadığını ifade eden, şu anda piyasada 1300'den fazla kripto para olduğunu belirterek, "Birçoğu'den de kötü" dedi.teknolojisinin yaklaşık 10 yıldır var olduğunu ve tek uygulamasının kripto paralar olduğunu ifade eden Roubini, "Bu bir sahtekarlık" ifadesini kullandı. Roubini, veri madenciliğindeki yüksek enerji tüketiminin de çevresel bir felaket olduğunu da ifadelerine ekledi.fiyatı aralık ayında 20.000 dolar sınırına kadar çıktıktan sonra cuma günü 7000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise tekrar 8000 doların üzerine çıkan, 8200 dolar seviyesinde dengelendi.'in gördüğü en yüksek seviyeye göre kaybı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.